Logan Paul | “Voglio ingigantire il WWE Universe con più collaborazioni per renderlo un multiverso”

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’impatto diin WWE è stato sin da subito forte e rumoroso, la star dei social come al solito è riuscito nell’intento di stare al centro dell’attenzione ed il match che si terrà nella prossima edizione di Crown Jewel contro Roman Reigns è già sulla bocca di tutti. Al termine della conferenza stampa che ha ufficializzato il match con in palio l’Undisputed WWE Universal Championship,ha svelato ai microfoni di Bleacher Report qual è l’obiettivo principale che si è prefissato quando ha firmato con la WWE. Ildella WWEha dichiarato che il suo intento è quello di ampliare ancora di più il già enorme WWE, il prossimo sfidante di Roman Reigns ha aggiunto che per raggiungere tale obiettivo sarà ...

... la WWE ha ufficializzato il main event della prossima edizione di Crown Jewel, show in programma in Arabia Saudita il 5 novembre: la megastar dei social affronterà Roman Reigns in un ... Logan Paul è stato fortemente elogiato da Triple H nella conferenza stampa in cui è stato annunciato il grande match di Crown Jewel.