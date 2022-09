L’enoteca si scopre solidale

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 settembre 2022) Non è solo un wine bar né un classico ristorante: da e/n enoteca naturale si mangia e si beve, certo, ma si compie un’esperienza che è parte di un progetto etico in cui il cibo (buono) e il vino (giusto) sono soprattutto il pretesto per incontrarsi, fare cultura (anche sociale) e partecipare alle storie di luoghi e persone. Un modo per ricordarsi “la naturalità con cui si nasce ma di cui poi ci si dimentica”, un tornare alle origini che è anche un modo per guardare a un mondo piùe inclusivo. È con questo intento ambizioso e democratico che, nel 2018, il locale ha aperto i battenti, fondato da Guido Cerretani e Marta Gianotti, già pionieri nel proporre i vini naturali a Milano nella loro enoteca Vinello (avviata nel 2013 in Piazzale Gambara), insieme a Francesca Agnello, proveniente dal settore della cooperazione internazionale ed esperta nella gestione di ...