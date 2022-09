-Italia-Inghilterra Nations | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 settembre 2022) Venerdì 23 Settembre 2022 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la gara -valida per la per la qualificazione alla Final Four della UEFALeague. I padroni di casa hanno vinto in casa con il Belgio, hanno pareggiato in casa con la Germania, hanno vinto in casa con l’Ungheria, hanno pareggiato in trasferta con l’e infine hanno perso in trasferta con la Germania. Gli ospiti hanno vinto in casa con l’Islanda, hanno perso in trasferta con l’Ungheria, hanno pareggiato in trasferta con la Germania, hanno pareggiato in casa con l’e infine hanno perso in casa con l’Ungheria. Union Berlino–Wolfsburg–pronostico e possibili: probabili ...