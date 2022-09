In Umbria la prima casa rifugio per persone Lgbt+. 'Non questioni di genere ma genere umano' (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra i vincitori dei progetti finanziati con i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Valdese c'è quello di Omphalos denominato 'Pink ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra i vincitori dei progetti finanziati con i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Valdese c'è quello di Omphalos denominato 'Pink ...

matildesjt : RT @gayburg: Prima casa rifugio lgbt+ in Umbria, la Chiesa valdese finanzia il progetto di Omphalos - lore944 : RT @gayburg: Prima casa rifugio lgbt+ in Umbria, la Chiesa valdese finanzia il progetto di Omphalos - gayburg : Prima casa rifugio lgbt+ in Umbria, la Chiesa valdese finanzia il progetto di Omphalos - cciaaumbria : #Terni e #Perugia nel gruppo delle 22 province su 107 che hanno raggiunto e superato i livelli pre-#COVID per cr… - umbriajournal_ : Prima casa rifugio LGBT+ in Umbria, la Chiesa Valdese finanzia il progetto di Omphalos a Gualdo Tadino -