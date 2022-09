Il messaggio Whatsapp di un presunto boss mafioso che ti minaccia per un conto non saldato in un bordello (Di lunedì 19 settembre 2022) Essere minacciati da una persona che si etichetta come un boss mafioso non deve essere piacevole. Non solo per le modalità con cui si rivolge alla “vittima”, ma anche per le accuse che gli vengono mosse. Ma se mai doveste ricevere un messaggio Whatsapp di un personaggio che, in un italiano stentato, si presenta come “Don Giraldo“, potete stare tranquilli (e segnalare il tutto alla Polizia Postale). Perché negli ultimi giorni alcuni utenti hanno segnalato questa serie di messaggi minatori ricevuti attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea. LEGGI ANCHE > La vera storia dell’indagine per molestie contro gli alpini archiviata dalla Procura In un italiano che ha poco a che vedere con il corretto utilizzo della nostra lingua, questo presunto “Don Giraldo” ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 settembre 2022) Essereti da una persona che si etichetta come unnon deve essere piacevole. Non solo per le modalità con cui si rivolge alla “vittima”, ma anche per le accuse che gli vengono mosse. Ma se mai doveste ricevere undi un personaggio che, in un italiano stentato, si presenta come “Don Giraldo“, potete stare tranquilli (e segnalare il tutto alla Polizia Postale). Perché negli ultimi giorni alcuni utenti hanno segnalato questa serie di messaggi minatori ricevuti attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea. LEGGI ANCHE > La vera storia dell’indagine per molestie contro gli alpini archiviata dalla Procura In un italiano che ha poco a che vedere con il corretto utilizzo della nostra lingua, questo“Don Giraldo” ...

