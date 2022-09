“Grande Fratello Vip”, riparte stasera con Alfonso Signorini, Orietta Berti e Sonia Bruganelli (Di lunedì 19 settembre 2022) L’attesa è finita, stasera 19 settembre ritorna nel prime time di Canale 5 “Grande Fratello Vip” con Alfonso Signorini, e le due opinioniste : la novità Orietta Berti e la riconfermata Sonia Bruganelli. Pronta ad aprirsi la porta rossa del loft di Cinecittà che vedrà tra i protagonisti Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati nomi già annunciati insieme ad altri 20 concorrenti, pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza unica e irripetibile: un viaggio dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo. Tra questi: Insieme a loro altri “vipponi” la cui identità e le cui storie saranno svelate nel corso delle prime due puntate su Canale 5. La settima edizione di “Gf Vip” ha una Casa e uno studio interamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) L’attesa è finita,19 settembre ritorna nel prime time di Canale 5 “Vip” con, e le due opinioniste : la novitàe la riconfermata. Pronta ad aprirsi la porta rossa del loft di Cinecittà che vedrà tra i protagonisti Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati nomi già annunciati insieme ad altri 20 concorrenti, pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza unica e irripetibile: un viaggio dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo. Tra questi: Insieme a loro altri “vipponi” la cui identità e le cui storie saranno svelate nel corso delle prime due puntate su Canale 5. La settima edizione di “Gf Vip” ha una Casa e uno studio interamente ...

