Fuorigrotta, a Piazzale Tecchio i volontari in azione per l’iniziativa “Napoli per Napoli” (Di lunedì 19 settembre 2022) Sangiovanni, presidente Decima Municipalità: “Questi sono i momenti dove il mondo delle associazioni e le istituzioni insieme costruiscono le basi per un cambiamento della città”. “Napoli per Napoli”, oggi sono partite le giornate per la sensibilizzazione, tutela ambientale e cura del verde. “E’ una bellissima iniziativa per poter migliorare la città – ha detto il Leggi su 2anews (Di lunedì 19 settembre 2022) Sangiovanni, presidente Decima Municipalità: “Questi sono i momenti dove il mondo delle associazioni e le istituzioni insieme costruiscono le basi per un cambiamento della città”. “per”, oggi sono partite le giornate per la sensibilizz, tutela ambientale e cura del verde. “E’ una bellissima iniziativa per poter migliorare la città – ha detto il

zazoomblog : Fuorigrotta intervento di pulizia in piazza Esedra. A Piazzale Tecchio parte l’iniziativa “Napoli per Napoli” -… - gianpy1926 : @majewsky2000 Secondo me é ottimo! Io a fuorigrotta, zona piazzale Tecchio non ho mai pagato meno di 110 euro al mese. -