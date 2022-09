Covid | Biden | ' pandemia è finita'

(Di lunedì 19 settembre 2022) Washington, 19 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Joeha assicurato che ladi coronavirus "è", pur riconoscendo che anche oggi gli Stati Uniti "hanno ancora un problema" con il-19. "La. Se guardi, nessuno indossa le mascherine. Tutti sembrano essere in ottima forma. Ed è per questo che penso che la situazione sia cambiata", ha detto il presidente degli Stati Uniti durante un'intervista alla Cbs. "L'impatto dellasulla mente del popolo americano è profondo: ha cambiato tutto, gli atteggiamenti delle persone nei confronti di se stesse, delle loro famiglie, dello Stato e della comunità", ha dichiaratosottolineando che i bassi indici di sostegno al suo governo potrebbero essere in parte legati ...

L'HuffPost

In caso di un «attacco senza precedenti», le forze americane difenderebbero Taiwan. Lo afferma Joe Biden in un'intervista a 60 Minutes.