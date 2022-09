Cosa vedi? Può rivelare una cosa di te che non immagini | Test (Di lunedì 19 settembre 2022) Spesso si tende a nasconderli o neanche ci si rende conto di avere dei difetti che gli altri proprio non sopportano. Scoprilo con questo Test Si pensa spesso di essere perfetti, o per lo meno di non essere così tanto male nei rapporti che instauriamo con gli altri. Si cade nella presunzione che se gli L'articolo cosa vedi? Può rivelare una cosa di te che non immagini Test proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 19 settembre 2022) Spesso si tende a nasconderli o neanche ci si rende conto di avere dei difetti che gli altri proprio non sopportano. Scoprilo con questoSi pensa spesso di essere perfetti, o per lo meno di non essere così tanto male nei rapporti che instauriamo con gli altri. Si cade nella presunzione che se gli L'articolo? Puòunadi te che nonproviene da Consumatore.com.

callmeaydan : mia madre voleva mettersi nell’app delle poste la mia carta e io ero tipo NO CHE POI VEDI COSA COMPRO - EuropeChemical : @kilmoremp @Giorgiolaporta Ma visto che me lo hai tirato fuori, mi dici cosa ne pensi di Sofri che poverino da brav… - AlessRoma_9 : @messigeorgian0 @Alesp1672 @Alesp1672 vedi cosa intendo? Ahahaha - blqries : @russulellaa vedi avete un’altra cosa in comunque oltre a - IncBeelzebub : @Gioiellino3 @sig_mouse @lemon_stra Te cosa vedi? -