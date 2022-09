Conte “Se per Meloni Ungheria è democrazia, è inidonea a governare” (Di lunedì 19 settembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Il fatto che ci siano state elezioni in Ungheria non significa che le riforme degli ultimi anni non siano autarchiche e illiberali. Se questa è l’idea della democrazia che ha Meloni, io dico che è inidonea a governare”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5s, a margine di un comizio a Genova. “Ho ritenuto sbagliato quando si è tentato di dare patenti di legittimazione democratica a una forza politica come FdI che è in parlamento da anni. Ma il fatto nuovo è il voto in Parlamento europeo dove FdI e Lega hanno votato a favore della svolta autoritaria e illiberale di Orban e stanno confermando questo sostegno. La loro unica argomentazione – ha aggiunto Conte – è che Orban è stato votato, ma questo è un grande equivoco. Anche Putin è stato ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Il fatto che ci siano state elezioni innon significa che le riforme degli ultimi anni non siano autarchiche e illiberali. Se questa è l’idea dellache ha, io dico che è”. Lo ha detto Giuseppe, leader del M5s, a margine di un comizio a Genova. “Ho ritenuto sbagliato quando si è tentato di dare patenti di legittimazione democratica a una forza politica come FdI che è in parlamento da anni. Ma il fatto nuovo è il voto in Parlamento europeo dove FdI e Lega hanno votato a favore della svolta autoritaria e illiberale di Orban e stanno confermando questo sostegno. La loro unica argomentazione – ha aggiunto– è che Orban è stato votato, ma questo è un grande equivoco. Anche Putin è stato ...

