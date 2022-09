Come evitare o ridurre i lividi da iniezione IVF (Di lunedì 19 settembre 2022) Tutte coloro che stanno affrontando un percorso per restare incinta con la fecondazione in vitro (IVF), sanno sicuramente cosa significhi avere i lividi causati dalle iniezioni. Gli ormoni necessari per il trattamento, infatti, vengono inoculati nel tessuto adiposo sotto la pelle, spesso più volte al giorno, per diversi giorni consecutivi. Gli aghi utilizzati sono molto sottili, ma la frequenza e il fatto che le iniezioni vengono praticate appena sotto l’epidermide, fanno si che non sia raro che si verifichino ematomi. NewsFecondazione Assistita "Alle donne che affrontano tutto questo": il commovente post di Peta Murgatroyd sulla fecondazione in vitro A giugno, la ballerina professionista aveva affrontato il suo terzo aborto spontaneo. Questo l'aveva spinta a provare con il trasferimento di embri... ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 19 settembre 2022) Tutte coloro che stanno affrontando un percorso per restare incinta con la fecondazione in vitro (IVF), sanno sicuramente cosa significhi avere icausati dalle iniezioni. Gli ormoni necessari per il trattamento, infatti, vengono inoculati nel tessuto adiposo sotto la pelle, spesso più volte al giorno, per diversi giorni consecutivi. Gli aghi utilizzati sono molto sottili, ma la frequenza e il fatto che le iniezioni vengono praticate appena sotto l’epidermide, fanno si che non sia raro che si verifichino ematomi. NewsFecondazione Assistita "Alle donne che affrontano tutto questo": il commovente post di Peta Murgatroyd sulla fecondazione in vitro A giugno, la ballerina professionista aveva affrontato il suo terzo aborto spontaneo. Questo l'aveva spinta a provare con il trasferimento di embri... ...

