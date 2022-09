Calcio: Roma; Karsdorp intervento ok, rientro in 45 giorni (Di lunedì 19 settembre 2022) Rick Karsdorp è stato operato oggi a St. Moritz presso la Kilinik Gut e l'intervento è perfettamente riuscito. L'olandese aveva riportato una lesione del menisco interno del ginocchio sinistro (lo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Rickè stato operato oggi a St. Moritz presso la Kilinik Gut e l'è perfettamente riuscito. L'olandese aveva riportato una lesione del menisco interno del ginocchio sinistro (lo ...

Radio1Rai : #Subbuteo Il calcio da tavolo continua ad appassionare adulti e bambini. Ieri si sono chiusi a Roma i mondiali e l'… - glooit : Calcio: Roma; Karsdorp intervento ok, rientro in 45 giorni leggi su Gloo - sportal_it : Sospiro di sollievo per la Roma: intervento ok per Rick Karsdorp - asromaliveit1 : ?? Il goal di Lorenzo #Pellegrini contro il Verona dello scorso anno in corsa per il Gran Galà del Calcio AIC. Ecco… - CorSport : #Roma, 'sfuma' Zagadou: il francese firma con lo Stoccarda ?? -