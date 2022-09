Bombardata Donetsk | 13 morti tra cui 2 bambini

(Di lunedì 19 settembre 2022) Le autorità della repubblica indipendista diaccusano l'Ucraina di aver bombardato il centro della città causando 13tra cui 2. Tuttavia l'esercito ucraino non avrebbe sistemi d'arma in grado di...

florinarazvan : RT @liliaragnar: #Donetsk, bombardata piazza Bakinskyh Kommissarov, una delle zone più trafficate della città. Il bilancio preliminare è di… - yablakla : RT @liliaragnar: #Donetsk, bombardata piazza Bakinskyh Kommissarov, una delle zone più trafficate della città. Il bilancio preliminare è di… - Fiamma_jv : RT @liliaragnar: #Donetsk, bombardata piazza Bakinskyh Kommissarov, una delle zone più trafficate della città. Il bilancio preliminare è di… - alfios_potamos : RT @liliaragnar: #Donetsk, bombardata piazza Bakinskyh Kommissarov, una delle zone più trafficate della città. Il bilancio preliminare è di… - original_igi : @Europarl_IT @SenatoStampa @Montecitorio @pdnetwork @FDI_Parlamento Oggi, come dal 2014, #Donetsk bombardata in cen… -

Il Quotidiano Italiano - Nazionale

...56 Diganella città di Zelensky: il fiume si tinge di rosso 16:29 Erdogan chiede fine ... Almeno 440 i corpi ritrovati 08:44 Filorussi: con bombe ucraine 3 morti e 12 feriti nel. Kiev: ......00 Kiev, dal 6 settembre liberate 388 località regione Kharkiv 18:39 Khersonda forze ...48 Kiev, attacchi russi su tutta la linea del fronte aLe notizie di lunedì 19 settembre, in diretta. Il presidente Usa attacca il Cremlino: «Il suo è un oltraggio». Il bilancio drammatico del procuratore generale dall’inizio della guerra ...Con il prosieguo della guerra fra Ucraina e Russia, ormai in atto da febbraio, l’esercito di Vladimir Putin sta continuando a bombardare regioni come Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Donetsk, l’oblast di ...