Atp San Diego 2022: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 19 settembre (Di lunedì 19 settembre 2022) Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di San Diego 2022 nella giornata di lunedì 19 settembre. A partire dalle ore 20.30 italiane Popyrin sfida il numero 7 del seeding Duckworth, e dopo il derby australiano ci sarà quello argentino tra Etcheverry e Mena. Altra sfida tra connazionali non prima delle ore 2.30 italiane con l'americano Wolf che incontra Kozlov; in chiusura Holt affronta Lestienne. Di seguito il programma completo. BARNES STADIUM A partire dalle ore 20.30 italiane (ore 11.30 locali): Popyrin vs (7) Duckworth A seguire: Etcheverry vs (Q) Mena Non prima delle ore 2.30 italiane (ore 17.30 locali): (8) Wolf vs Kozlov A seguire: (WC) Holt vs Lestienne

