Anatomia del gol di Simeone | quattro mosse per capire che è un grande gol

(Di lunedì 19 settembre 2022) Un gol bellissimo quello del “Cholito”, che contiene tutti gli ingredienti che caratterizzano l’azione del centravanti di razza: anticipazione con il pensiero e con la giocata dell’errore avversario, tempismo nell’evitare il proprio, protezione del pallone solo per quei decimi di secondo che servono a garantirsi l’arrivo del partner “battezzato” come l’uomo giusto a cui scaricare il pallone, chiamata della giocata del compagno nel tempo e nello spazio (anzi, nel “luogo”) in cui già si sa che l’impatto con il cross può fare più male possibile all’avversario. Prima meraviglia:“percepisce” in una frazione di secondo l’errore di lettura dell’azione da parte dell’avversario e le opportunità che da questo possono istantaneamente scaturire: si accorge che la difesa del Milan è posizionata male, perché vede che uno dei due centrali ha ...