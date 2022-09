Amici 21 | LDA dà un consiglio ‘a tutti quelli che fanno i cogli*ni e i buffoni per strada’ Video

Leggi su isaechia

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’esperienza all’interno della scuola didi Maria De Filippi, ha permesso a LDA di farsi conoscere al grande pubblico. Non solo per il suo grande talento nel cantare e scrivere, il giovane è stato apprezzato dasoprattutto per il suo carattere: simpatico, determinato, schietto e umile. Sicuramente dotato di grande voglia di imparare e crescere, sia a livello umano sia a livello professionale, e pronto a spiccare il volo grazie alle sue capacità e non solo perché “figlio di Gigi D’Alessio“. In queste ore, LDA ha voluto esprimere tutto il suo rammarico nel vedere i suoi coetanei “perdersi per strada”, facendo atti poco civili. Attraverso un lungo sfogo sul suo profilo Instagram ha così iniziato il discorso: Queste sono storie abbastanza serie perché io, più vedo determinate cose, più mi viene lo schifo di essere nato in questa generazione ...