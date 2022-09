Alluvione Marche, nessuna notizie dei due dispersi (Di lunedì 19 settembre 2022) Ancora una notte di ricerche senza esito per le due persone disperse durante la violenta Alluvione che la notte del 15 settembre ha colpito le Marche, in particolare il Senigalliese, in provincia di Ancona. Ancora senza esito le ricerche degli ultimi dispersi dell’Alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre scorso “Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco con 400 unità in campo per prestare soccorso alla popolazione colpita dall’Alluvione e per la ricerca degli ultimi due dispersi. 1.163 gli interventi effettuati dall’inizio dell’emergenza”, segnala il Corpo con un tweet. #Maltempo #Marche, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco con 400 unità in campo per prestare soccorso alla popolazione colpita dall’Alluvione e per la ricerca ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) Ancora una notte di ricerche senza esito per le due persone disperse durante la violentache la notte del 15 settembre ha colpito le, in particolare il Senigalliese, in provincia di Ancona. Ancora senza esito le ricerche degli ultimidell’che ha colpito leil 15 settembre scorso “Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco con 400 unità in campo per prestare soccorso alla popolazione colpita dall’e per la ricerca degli ultimi due. 1.163 gli interventi effettuati dall’inizio dell’emergenza”, segnala il Corpo con un tweet. #Maltempo #, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco con 400 unità in campo per prestare soccorso alla popolazione colpita dall’e per la ricerca ...

