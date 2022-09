Alluvione delle Marche, ritrovato lo zaino di Mattia, il bambino disperso nel mare di fango (Di lunedì 19 settembre 2022) È stato ritrovato lo zaino di scuola di Mattia, il bambino disperso dal 15 settembre, giorno dell’Alluvione nelle Marche. La cartella del piccolo è stata riconosciuta ieri sera dai familiari in un punto a circa 8 chilometri da dove il bambino è scivolato dalle braccia della madre, la 42enne farmacista di Barbara (AN) Silvia Mereu. La posizione, però, non è indicativa di dove potrebbe trovarsi Mattia, informano le autorità. Nel frattempo, non si fermano le ricerche, nelle quali viene impiegato anche un termoscanner, a partire dalla strada tra Ripalta di Arcevia (AN) e Castellone di Suasa (AN) dove l’onda marrone ha travolto l’auto di Mereu. I due si erano messi in viaggio da Barbara, dove Mereu lavora, fino a San Lorenzo in Campo, dove ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) È statolodi scuola di, ildal 15 settembre, giorno dell’nelle. La cartella del piccolo è stata riconosciuta ieri sera dai familiari in un punto a circa 8 chilometri da dove ilè scivolato dalle braccia della madre, la 42enne farmacista di Barbara (AN) Silvia Mereu. La posizione, però, non è indicativa di dove potrebbe trovarsi, informano le autorità. Nel frattempo, non si fermano le ricerche, nelle quali viene impiegato anche un termoscanner, a partire dalla strada tra Ripalta di Arcevia (AN) e Castellone di Suasa (AN) dove l’onda marrone ha travolto l’auto di Mereu. I due si erano messi in viaggio da Barbara, dove Mereu lavora, fino a San Lorenzo in Campo, dove ...

