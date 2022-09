Addio alla Regina, re Carlo a Westminster Hall: corteo trasporta il feretro (Di lunedì 19 settembre 2022) Il re Carlo III e il principe di Galles sono arrivati a Westminster Hall prima dei funerali di stato della defunta Regina: seguiranno a piedi il corteo che trasporta il feretro. Intanto la Famiglia reale, guidata da Camilla e Kate, è entrata nell’Abbazia: con loro ci sono George e Charlotte, rispettivamente secondo e terzo nella linea di successione. (foto da Watch: BBC News Channel live)L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) Il reIII e il principe di Galles sono arrivati aprima dei funerali di stato della defunta: seguiranno a piedi ilcheil. Intanto la Famiglia reale, guidata da Camilla e Kate, è entrata nell’Abbazia: con loro ci sono George e Charlotte, rispettivamente secondo e terzo nella linea di successione. (foto da Watch: BBC News Channel live)L'articolo proviene da Ildenaro.it.

