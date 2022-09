Udinese-Inter, la reazione di Tramontana alla sconfitta dei nerazzurri (VIDEO) (Di domenica 18 settembre 2022) L’Inter, nel match valevole per la settima giornata di Serie A 2022/2023, è stata sconfitta 3-1 alla Dacia Arena contro l’Udinese. Un ko che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri, anche a causa di alcune scelte discutibili di Simone Inzaghi come la sostituzione dopo soli 30? di Mkhitaryan e Bastoni. Il noto telecronista di fede nerazzurra, Filippo Tramontana, ha fatto sentire la propria voce durante la trasmissione. Ecco la sua reazione alla gara disputata dall’Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) L’, nel match valevole per la settima giornata di Serie A 2022/2023, è stata3-1Dacia Arena contro l’. Un ko che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, anche a causa di alcune scelte discutibili di Simone Inzaghi come la sostituzione dopo soli 30? di Mkhitaryan e Bastoni. Il noto telecronista di fede nerazzurra, Filippo, ha fatto sentire la propria voce durante la trasmissione. Ecco la suagara disputata dall’. SportFace.

Udinese_1896 : 90’+5’ | È FINITA! Dopo 5 minuti addizionali l’arbitro Valeri ha decretato la conclusione della partita. Rimonta t… - pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - Inter : 85' Bijol porta in vantaggio l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo #UdineseInter 2??-1?? #ForzaInter - ericdraven667 : Commento a Caldo di un Suninger dopo Udinese - Inter : é colpa dei senatori che stanno giocando contro e stanno aff… - pablo0138 : RT @Udinese_1896: 90’+5’ | È FINITA! Dopo 5 minuti addizionali l’arbitro Valeri ha decretato la conclusione della partita. Rimonta trionfa… -