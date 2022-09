Ubriaco al volante, centra frontalmente un furgone: paura per 4 operai (Di domenica 18 settembre 2022) Attimi di paura a Rocca Priora a seguito di un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte 4 persone. Era Ubriaco alla guida della propria Ford Fiesta quando ha invaso la corsia opposta prendendo in pieno, frontalmente, un furgone con a bordo 4 operai che rientravano dal lavoro. Leggi anche: Incidente mortale a Roma: bici travolta da un’auto, ciclista perde la vita Scontro auto furgone: cosa è successo I fatti sono avvenuti venerdì pomeriggio, intorno alle 17, a Rocca Priora. Nel sinistro sono rimasti coinvolti i dipendenti di una ditta edile di Velletri, — due residenti a Lariano e due a Rocca Priora — aventi tutti un’età compresa tra i 48 e i 62 anni. Mentre era in transito su via della Montagna spaccata, il furgone all’uscita di una curva si è trovato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022) Attimi dia Rocca Priora a seguito di un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte 4 persone. Eraalla guida della propria Ford Fiesta quando ha invaso la corsia opposta prendendo in pieno,, uncon a bordo 4che rientravano dal lavoro. Leggi anche: Incidente mortale a Roma: bici travolta da un’auto, ciclista perde la vita Scontro auto: cosa è successo I fatti sono avvenuti venerdì pomeriggio, intorno alle 17, a Rocca Priora. Nel sinistro sono rimasti coinvolti i dipendenti di una ditta edile di Velletri, — due residenti a Lariano e due a Rocca Priora — aventi tutti un’età compresa tra i 48 e i 62 anni. Mentre era in transito su via della Montagna spaccata, ilall’uscita di una curva si è trovato ...

