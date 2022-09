Silvia Toffanin momento di imbarazzo in diretta: è successo a Verissimo (Di domenica 18 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Momenti d’imbarazzo per Silvia Toffanin, rientrata a pieno ritmo nel palinsesto tv con il suo Verissimo. L’ospite in studio le confessa un segreto inaspettato: c’entra suo marito. La conduttrice e il suo talk show pomeridiano, ormai, sono una certezza per Mediaset e pare che ben presto alla Toffanin saranno affidati anche altri programmi da portare Leggi su youmovies (Di domenica 18 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Momenti d’per, rientrata a pieno ritmo nel palinsesto tv con il suo. L’ospite in studio le confessa un segreto inaspettato: c’entra suo marito. La conduttrice e il suo talk show pomeridiano, ormai, sono una certezza per Mediaset e pare che ben presto allasaranno affidati anche altri programmi da portare

QuiMediaset_it : #SilviaToffanin torna con il doppio appuntamento del weekend di #Verissimo. Tra gli ospiti di oggi in studio… - trash_italiano : Sarà Silvia Toffanin a condurre la telecronaca dei funerali della Regina Elisabetta il 19 settembre su Canale 5 [fonte: TvBlog] - SerieTvserie : Victoria Cabello a Verissimo imbarazza Silvia Toffanin: “Mi manca limonare con Pier Silvio” - tvblogit : Victoria Cabello a Verissimo imbarazza Silvia Toffanin: “Mi manca limonare con Pier Silvio” - BadorreyMar : RT @canyamanitalian: #CanYaman e la lettera per sua nonna ?? Silvia Toffanin legge una commovente lettere che Can ha scritto per sua nonna… -