Sgarbi show. Sbaglia castello e finisce a un matrimonio: succede di tutto | Guarda (Di domenica 18 settembre 2022) Vittorio Sgarbi, che si trovava nella Bassa bergamasca per la campagna elettorale, ha Sbagliato castello e si è imbucato a un matrimonio. Il candidato per "Noi Moderati" al Senato, venerdì sera, avrebbe dovuto partecipare a un evento e quando ha varcato l'ingresso al castello Silvestri di Calcio (Bergamo) si è diretto verso gli ospiti. Peccato che quelli fossero gli ospiti di un ricevimento di nozze di Pierangela e Andrea, che in quel momento stavano posando per le foto di rito. Il critico d'arte a quel punto si è fermato dando spettacolo tra selfie con gli invitati, canzoni, e qualche puntata al buffet. A riportare la notizia all'Eco di Bergamo, è Michele, il cantante del duo musicale "Valentina e Michele", che si stava esibendo al ricevimento. "Stavo cantando 'Così celeste' di Zucchero, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Vittorio, che si trovava nella Bassa bergamasca per la campagna elettorale, hatoe si è imbucato a un. Il candidato per "Noi Moderati" al Senato, venerdì sera, avrebbe dovuto partecipare a un evento e quando ha varcato l'ingresso alSilvestri di Calcio (Bergamo) si è diretto verso gli ospiti. Peccato che quelli fossero gli ospiti di un ricevimento di nozze di Pierangela e Andrea, che in quel momento stavano posando per le foto di rito. Il critico d'arte a quel punto si è fermato dando spettacolo tra selfie con gli invitati, canzoni, e qualche puntata al buffet. A riportare la notizia all'Eco di Bergamo, è Michele, il cantante del duo musicale "Valentina e Michele", che si stava esibendo al ricevimento. "Stavo cantando 'Così celeste' di Zucchero, ...

