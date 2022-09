Roma-Atalanta oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di domenica 18 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Roma-Atalanta, partita valida per la settima giornata della Serie A 2022/2023. I giallorossi sfidano gli orobici in una sfida tra due squadre che occupano la parte altissima della classifica e vogliono restare in vetta. Calcio d’inizio oggi, domenica 18 settembre, alle ore 18:00 presso l’Olimpico di Roma. La partita verrà trasmessa sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn 1 (214 di Sky). Non è prevista alcuna diretta in chiaro. I TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, partita valida per la settima giornata della. I giallorossi sfidano gli orobici in una sfida tra due squadre che occupano la parte altissima della classifica e vogliono restare in vetta. Calcio d’inizio, domenica 18 settembre, alle ore 18:00 presso l’Olimpico di. La partita verrà trasmessa sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn 1 (214 di Sky). Non è prevista alcunain chiaro. I TELECRONISTI SportFace.

