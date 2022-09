Reazione a Catena, le Tre e un Quarto perdono perché non scocca la 'Scintilla' (Di domenica 18 settembre 2022) Anche in questa domenica 18 settembre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, con annesso divertimento. In questo game show ne accadono spesso delle belle, soprattutto in questo periodo in cui stanno spopolando tre ragazze originarie della provincia di Varese: Letizia, Carolina ed Elisa. Questo gruppo, chiamato ‘Tre e un Quarto' in onore della loro amica rimasta a casa a fare il tifo per loro, si è ritrovato a fronteggiare i ‘Salsa e Merende', composto da Simone, Elena e Samuele. Chi avrà avuto la meglio? Il finale non ha regalato la 'Scintilla' giusta! Reazione a Catena puntata 18 settembre 2022, le Tre e un Quarto vicine all'eliminazione Dopo aver accolto le campionesse e aver presentato a tutti il nuovo trio di sfidanti, Marco Liorni non ha perso ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 settembre 2022) Anche in questa domenica 18 settembre è andata in onda una nuova puntata di, con annesso divertimento. In questo game show ne accadono spesso delle belle, soprattutto in questo periodo in cui stanno spopolando tre ragazze originarie della provincia di Varese: Letizia, Carolina ed Elisa. Questo gruppo, chiamato ‘Tre e un' in onore della loro amica rimasta a casa a fare il tifo per loro, si è ritrovato a fronteggiare i ‘Salsa e Merende', composto da Simone, Elena e Samuele. Chi avrà avuto la meglio? Il finale non ha regalato la '' giusta!puntata 18 settembre 2022, le Tre e unvicine all'eliminazione Dopo aver accolto le campionesse e aver presentato a tutti il nuovo trio di sfidanti, Marco Liorni non ha perso ...

