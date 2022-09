Pioli a sorpresa | “Il Napoli non mi ha sorpreso in nulla”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 18 settembre 2022) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “C’è delusione, quando si gioca così non si dovrebbe perdere. Ci tenevamo alla nostra imbattibilità. La nostra mancanza è aver segnato solamente un gol, dovevamo fare più gol. Difesa? Abbiamo concesso quattro tiri in porta al, che ha fatto quattro gol al Liverpool; poi sul secondo gol qualche errore l’abbiamo fatto“. “Calabria fuori ha condizionato il match? No, lei può dire quello che vuole ma per me è no. L’ho tolto per un affaticamento muscolare. Peccato perché abbiamo fatto tutto per vincere. Non dobbiamo dire ‘bravi ragazzi, abbiamo giocato bene’, perché se si gioca bene bisogna ...