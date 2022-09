Orietta Berti | «Al GF Vip per soldi | tanti!»

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 18 settembre 2022)ha accettato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip per una questione di. Alla vigilia dell’esordio della settima edizione del reality show targato Mediaset, che la vedrà commentare le gesta dei “vipponi” al fianco di Sonia Bruganelli, la celebre cantante ha spiegato per quale ragione ha deciso di accogliere l’invito di Alfonso Signorini. “E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri“ ha dichiarato infatti la, senza troppi giri di parole, sulle pagine del ...