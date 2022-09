"Non è normale". Giorgia Meloni da Giletti, che bomba sul centrodestra" (Di domenica 18 settembre 2022) A Non è l'arena, su La7, nella puntata del 18 settembre, sono ospiti tre donne protagoniste di queste elezioni politiche dalle idee molto distanti tra loro,Daniela Santanchè, Maria Elena Boschi ed Elisabetta Piccolotti. Ma in onda va anche l'intervista di Massimo Giletti a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. In una anticipazione della trasmissione la Meloni risponde ad una domanda su Matteo Salvini e sullo scostamento di bilancio. Mercoledì scorso la Meloni ha detto che Salvini polemizza più con lei che con l'altra parte. Ora la leader di Fratelli d'Italia precisa: "Io non voglio polemizzare con gli alleati perché non è utile ma mi è dispiaciuto perché sul tema dello scostamento non siamo evidentemente d'accordo nel senso che secondo me è l'ultima ratio e che bisogna partire dal tetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) A Non è l'arena, su La7, nella puntata del 18 settembre, sono ospiti tre donne protagoniste di queste elezioni politiche dalle idee molto distanti tra loro,Daniela Santanchè, Maria Elena Boschi ed Elisabetta Piccolotti. Ma in onda va anche l'intervista di Massimo, leader di Fratelli d'Italia. In una anticipazione della trasmissione larisponde ad una domanda su Matteo Salvini e sullo scostamento di bilancio. Mercoledì scorso laha detto che Salvini polemizza più con lei che con l'altra parte. Ora la leader di Fratelli d'Italia precisa: "Io non voglio polemizzare con gli alleati perché non è utile ma mi è dispiaciuto perché sul tema dello scostamento non siamo evidentemente d'accordo nel senso che secondo me è l'ultima ratio e che bisogna partire dal tetto ...

