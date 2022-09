Meloni sul reddito di cittadinanza: Chi non è in condizione di lavorare, non lo perderà (Di domenica 18 settembre 2022) “La nostra posizione sul reddito di cittadinanza? Chi oggi non è in condizione di lavorare – pensionati, invalidi, nuclei familiari senza reddito con figli a carico – non perderà una forma di sostentamento da parte dello Stato”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite a ‘Mezz’ora in Più‘ su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) “La nostra posizione suldi? Chi oggi non è indi– pensionati, invalidi, nuclei familiari senzacon figli a carico – nonuna forma di sostentamento da parte dello Stato”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, ospite a ‘Mezz’ora in Più‘ su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

