Margherita Sarfatti, il libro su una donna straordinaria (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set – Oltre ad averci regalato di recente due agili libriccini dedicati a D’Annunzio e Marinetti (serie I Grandi Italiani de Il Primato Nazionale), Claudio Siniscalchi ci offre quest’anno un più impegnativo saggio dal titolo Novecento. Fascismo, America e arte in Margherita Sarfatti (Altaforte Edizioni, Roma 2022, pp. 156, con una Prefazione di Francesco Borgonovo). L’Autore, noto docente universitario, storico del cinema e studioso del rapporto tra fascismo e correnti culturali del Novecento, introducendo quello che – come del resto avverte il titolo – è molto di più che un profilo biografico della donna spesso ricordata sbrigativamente solo come celebre amante di Mussolini, fa una precisazione metodologica, che potrebbe sembrare scontata, ma non lo è, se ad es. pensiamo a certi giornalisti e romanzieri che, in particolare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set – Oltre ad averci regalato di recente due agili libriccini dedicati a D’Annunzio e Marinetti (serie I Grandi Italiani de Il Primato Nazionale), Claudio Siniscalchi ci offre quest’anno un più impegnativo saggio dal titolo Novecento. Fascismo, America e arte in(Altaforte Edizioni, Roma 2022, pp. 156, con una Prefazione di Francesco Borgonovo). L’Autore, noto docente universitario, storico del cinema e studioso del rapporto tra fascismo e correnti culturali del Novecento, introducendo quello che – come del resto avverte il titolo – è molto di più che un profilo biografico dellaspesso ricordata sbrigativamente solo come celebre amante di Mussolini, fa una precisazione metodologica, che potrebbe sembrare scontata, ma non lo è, se ad es. pensiamo a certi giornalisti e romanzieri che, in particolare ...

Gianmar87856432 : @fanpage Molte sfumature della storia non si conoscono e, ammetto le miei lacune (non faccio lo storico), tante alt… - franco_sala : RT @LiaCeli: In pratica Margherita Sarfatti è stata l’Astrid Kirchherr di Mussolini @La7tv @a_cazzullo #UnaGiornataParticolare - LiaCeli : In pratica Margherita Sarfatti è stata l’Astrid Kirchherr di Mussolini @La7tv @a_cazzullo #UnaGiornataParticolare - WSOUZA1992 : @edu09_eduardo @liberdade______ @IolandaTosmann @kimpaim Pesquise, estude por Margherita Sarfatti, a amante sociali… - ilreissimo : RT @ilreissimo: Vorrei tu fossi per me quello che Margherita Sarfatti fu per Mussolini -