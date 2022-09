Lione-PSG 0-1, gol di Messi (VIDEO) (Di domenica 18 settembre 2022) Parte decisamente meglio della passata stagione questa stagione di Ligue1 per Lionel Messi che è appena andato in gol con il Psg nella partita contro il Lione. Dopo 4 minuti, Messi si è liberato nell’are avversaria resistendo a un calcio da dietro e ha scambiato con Neymar, che gli ha restituito il pallone davanti alla porta, un pallone perfetto per essere accarezzato con il sinistro Lionel Messi pic.twitter.com/KEAMzXhaZ5 — Comolokko (@LayMesi) September 18, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Parte decisamente meglio della passata stagione questa stagione di Ligue1 perche è appena andato in gol con il Psg nella partita contro il. Dopo 4 minuti,si è liberato nell’are avversaria resistendo a un calcio da dietro e ha scambiato con Neymar, che gli ha restituito il pallone davanti alla porta, un pallone perfetto per essere accarezzato con il sinistropic.twitter.com/KEAMzXhaZ5 — Comolokko (@LayMesi) September 18, 2022 L'articolo ilNapolista.

