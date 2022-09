L' Apple Watch Series 8 ti aiuta a ingannare la morte | in senso letterale

Leggi su gqitalia

(Di domenica 18 settembre 2022) Sia che tu abbia giurato fedeltà alla vecchia "Corona" analogica o digitale, sia che tu non voglia fare a meno del tuo Garmin o che semplicemente non ti interessino le notifiche 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il 2022 sta facendo del proprio meglio per convertire i ritardatari degli smartin fedeli seguaci. Occorre, naturalmente, tenere in considerazione il piacevole e gargantuescoUltra, dall'aspetto senza dubbio imponente. Google sta finalmente entrando in gioco con il nuovissimo Pixel, il TAG Heuer Connected si è unito a Porsche e Samsung ha guadagnato la totale fiducia dei masochisti del fitness con il Galaxy5 Pro. E poi c'è un altro Fitbit. C'è sempre un altro Fitbit! Ahimè, nessuna di queste nuove scelte d'acquisto ha rilevanza, perché quella corretta resta ...