Iv: Calenda, 'Pagano ci mancherà, Rip' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Riposi in pace. Ci mancherà". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito della scomparsa di Graziella Pagano. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Riposi in pace. Ci". Lo scrive su Twitter Carlo, a proposito della scomparsa di Graziella

news_mondo_h24 : Morta Graziella Pagano, ex senatrice Renzi e Calenda - zazoomblog : Elezioni ultime notizie in diretta. Morta Graziella Pagano candidata con Renzi e Calenda - #Elezioni #ultime… - infoitinterno : È morta Graziella Pagano, ex senatrice e candidata Renzi e Calenda - telodogratis : Morta Graziella Pagano: l’ex senatrice era candidata con Renzi e Calenda - telodogratis : È morta Graziella Pagano, ex senatrice e candidata Renzi e Calenda -