Eugenio Colombo sbotta contro l'ex Francesca: "Me l'ha messo in quel posto"

Dopo settimane di rumor ieri Francesca Del Taglia ha confermato la crisi con il compagno Eugenio Colombo. L'ex tronista di Uomini e Donne ha scritto su Instagram che sta attraversando un periodo non semplice. "Ragazze non sto passando un momento facile quindi chiedo a tutti di smettere di scrivermi per sapere che fine ho fatto. Sono qui per dirvi che non è facile. Quando starò meglio sarò la prima a informarvi di tutto. Per ora rispettate questo mio momento" Sulla crisi si è espresso anche Eugenio Colombo: "È un momento molto delicato tra me e Francesca e purtroppo è un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti, cavolate o ste cavolate qua ma dove dall'altra parte viene a mancare un sentimento e niente… Quindi siamo in una situazione dove stiamo cercando di ...

