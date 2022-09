(Di sabato 17 settembre 2022) Ha il contratto in scadenza nel 2024 ma Declandifficilmente lascerà ilHam a gennaio: corteggiato da Liverpool, Manchester...

sportli26181512 : West Ham: cifra folle per Rice: Ha il contratto in scadenza nel 2024 ma Declan Rice difficilmente lascerà il West H… - kekko_molise87 : RT @bergomifabio: Ciao mi chiamo #antonioconte e il mio #tottenham ha speso meno di west ham e Nottingham Forest. Però mi rompono i coglion… - bergomifabio : Ciao mi chiamo #antonioconte e il mio #tottenham ha speso meno di west ham e Nottingham Forest. Però mi rompono i c… - Checco_98r : @AndrewMari1988 Rifiutati 12 milioni dal west ham, contratto fino al 2025. Quest'estate lo vendono, ma chiederanno 20-25. - sportli26181512 : Chelsea, obiettivo Declan Rice: la situazione: Il Chelsea ha messo nel mirino Declan Rice. Il centrocampista del We… -

... Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (), Federico Gatti (Juventus), ...Le altre vittime stagionali sono state, Newcastle e Aston Villa ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Mancini è al lavoro per ridare identità e solidità all'Italia. Operazione difficile data la penuria di talento italiano, ma la Nations League sarà un banco di prova.