Ultime Notizie – Russia, Meloni: "Non so di chi parla Draghi, centrodestra compatto su Ucraina" (Di sabato 17 settembre 2022) "Si è fatto molto chiacchierare in questi giorni di questo documento americano che parlava di partiti che sono stati finanziati dalla Russia, dopo di che mi pare che sia stato smentito da tutti che in questo documento figurassero personalità italiane. Questo mi fa molto piacere, perché in generale per un patriota l'idea che qualcuno prenda soldi dagli stranieri è una cosa che non condividerei mai. Non so a chi Draghi faccia riferimento" quando dice che "c'è chi parla di nascosto con i russi, chi vuole togliere le sanzioni", "però io guardo i fatti e per quello che riguarda il centrodestra è sempre stato compatto non solo nel condannare, ma nel votare i provvedimenti che erano necessari a sostenere l'Ucraina". Lo ha affermato Giorgia Meloni, ...

