Ucraina, orrore a Izyum: intera famiglia in fossa comune (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Ancora notizie di orrori da Izyum, dove tra le centinaia di corpi trovati nella fossa comune in un bosco alla periferia della città liberata dagli Ucraina, sono stati trovati anche quelli di un’intera famiglia. Secondo quanto ha riportato Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, nella fossa vi sono la madre, il padre, entrambi trentenni, i nonni e la bambina di 5-6 anni. “Abbiamo notizie da fonti locali che sono stati tutti uccisi negli attacchi aerei condotti dagli aerei russi”, ha detto Lubinets nel video pubblicato su Telegram, confermando quindi che nella fossa comune sono stati sepolte sia le vittime dei bombardamenti che persone vittime di esecuzioni sommarie, alcune sepolte ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Ancora notizie di orrori da, dove tra le centinaia di corpi trovati nellain un bosco alla periferia della città liberata dagli, sono stati trovati anche quelli di un’. Secondo quanto ha riportato Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, nellavi sono la madre, il padre, entrambi trentenni, i nonni e la bambina di 5-6 anni. “Abbiamo notizie da fonti locali che sono stati tutti uccisi negli attacchi aerei condotti dagli aerei russi”, ha detto Lubinets nel video pubblicato su Telegram, confermando quindi che nellasono stati sepolte sia le vittime dei bombardamenti che persone vittime di esecuzioni sommarie, alcune sepolte ...

Adnkronos : Ucraina, orrore a #Izyum: intera famiglia in fossa comune. - martaottaviani : Giornalisti di regime chiedono la distruzione di infrastrutture civili in #Ucraina. Non c’è limite all’orrore… - BenvenutoValen2 : RT @Adnkronos: Ucraina, orrore a #Izyum: intera famiglia in fossa comune. - CInfotracker : #RT @Adnkronos: Ucraina, orrore a #Izyum: intera famiglia in fossa comune. - Kalmha : RT @Adnkronos: Ucraina, orrore a #Izyum: intera famiglia in fossa comune. -