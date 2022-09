Reddito di cittadinanza | Renzi a Conte | Sei un mezzo uomo | linguaggio mafioso

c_appendino : Affrontiamo un autunno difficilissimo con inflazione e caro bollette e, invece di pensare a come costruire una rete… - Mov5Stelle : Stabilizzazione dei lavoratori, reddito di cittadinanza, anticorruzione, trasparenza dei partiti, voto di scambio p… - petergomezblog : Germania, il sussidio sociale si trasforma in reddito di cittadinanza: indennità più generose, stop all’obbligo di… - Santame10 : RT @VittorioSgarbi: Un grande profittatore della povera gente. Un beneficiario della disperazione dei poveri che passa il tempo a mostrarsi… - apavo75 : RT @gervasoni1968: Il consenso di #Orban, prevalentemente campagnolo, è retto su un mega reddito di cittadinanza collettivo, un socialismo… -

E ancora, come sottolineato da Di Stefano, la lista 'Noi Moderati' promuove 'la dignità salariale, non ildicome gestito in questi anni. Vogliamo che uomini e donne possano ...Dura polemica tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte suldi. Il leader del Movimento 5 stelle aveva invitato Renzi a "venire a dire senza scorta che non serve". La replica del senatore Iv: "Linguaggio mafioso contro di me, sei un mezzo ...(Adnkronos) – “Siamo in una fase in cui avremmo dovuto fare tutto tranne che una campagna elettorale e ci siamo perchè Conte ha pensato che se si andava voto ora, salvava la pelle e sta facendo una ca ..." L’obiettivo per il 2022 è essere decisivi per il Parlamento, ma se non lo saremo costruiremo un’opposizione civile al ...