Real Madrid, Ancelotti a caccia di un record con i Blancos (Di sabato 17 settembre 2022) Carlo Ancelotti ha alla portata il record di vittorie consecutive con il Real Madrid, si trova a 8 e l'obiettivo è 11 Il Real Madrid e Ancelotti un'alchimia che non avrà mai fine, anzi ogni stagione può essere sempre quella dei record. Il tecnico italiano ne sta inseguendo un altro visto che al momento si trova a 8 vittorie su 8 partite disputate. Ancelotti intravede Munoz, che riuscì a vincerne 11 consecutivamente. La sicurezza dei Blancos passa anche dalla carica del tecnico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

