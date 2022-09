Putin, Salvini e Meloni? Se ne parla a Washington e l’amb. Phillips… (Di sabato 17 settembre 2022) “Sono quasi certo che Vladimir Putin sia dietro la caduta del governo Draghi”. parla così John Phillips, ambasciatore statunitense in Italia durante la seconda amministrazione di Barack Obama, durante un webinar del Carnegie Endowment for International Peace, uno dei principali think tank degli Stati Uniti. Dicendolo, ha sottolineato il rapporto storico e personale tra Silvio Berlusconi e il presidente russo. Ma anche quella che è stata una grande sfida nel suo periodo da ambasciatore: la propaganda russa. E ha citato a esempio il dibattito sulle sanzioni contro la Russia per l’annessione illegale della Crimea nel 2014. parlando poi dell’Italia a pochi giorni dal voto, Phillips ha sottolineato come l’instabilità politica sia uno dei grandi problemi italiani. Ha citato la sua esperienza per dimostrarlo: quattro presidenti del Consiglio ... Leggi su formiche (Di sabato 17 settembre 2022) “Sono quasi certo che Vladimirsia dietro la caduta del governo Draghi”.così John Phillips, ambasciatore statunitense in Italia durante la seconda amministrazione di Barack Obama, durante un webinar del Carnegie Endowment for International Peace, uno dei principali think tank degli Stati Uniti. Dicendolo, ha sottolineato il rapporto storico e personale tra Silvio Berlusconi e il presidente russo. Ma anche quella che è stata una grande sfida nel suo periodo da ambasciatore: la propaganda russa. E ha citato a esempio il dibattito sulle sanzioni contro la Russia per l’annessione illegale della Crimea nel 2014.ndo poi dell’Italia a pochi giorni dal voto, Phillips ha sottolineato come l’instabilità politica sia uno dei grandi problemi italiani. Ha citato la sua esperienza per dimostrarlo: quattro presidenti del Consiglio ...

