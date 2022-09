Preghiera del mattino del 17 Settembre 2022 | “Donami gioia e letizia”

(Di sabato 17 settembre 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ucraina. Quel "Padre nostro" sul muro: una preghiera lontana dagli occhi del mondo - La preghiera del Padre Nostro è stata trovata incisa su una parete della `camera delle torture´ scoperta nella città - Preghiera del Mattino - Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità

...(prima edizione a stampa1617) . Ma tutto questo sapere, questa conoscenza, non hanno mai fatto trascurare al Bellarmino la vocazione principale di pastore, di religioso che, nellae ...In altre parole: il vescovo emerito di Hong Kong è stato scaricato alla vigiliaprocesso, dopo che la sua situazione non è stata neanche menzionata o fatta oggetto di, come richiesto da ... Ucraina: anche una preghiera del Padre Nostro incisa sul muro nella stanza delle torture di Balakliya La Chiesa ricorda San Francesco Maria da Camporosso, religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, insigne per la sua carità.San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa, della Compagnia di Gesù, che seppe brillantemente disputare nelle ...