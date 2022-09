Ostia, auto si ribalta sulla via del Mare (Di sabato 17 settembre 2022) Ostia X Municipio – Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno determinato questa mattina il ribaltamento di una vettura sulla via del Mare a Ostia. L’incidente, avvenuto tra le 10 e le 11, in direzione Ostia Antica sembrerebbe abbia coinvolto la sola vettura ribaltata, alla cui guida era una donna che è stata portata dal personale sanitario del 118 in ospedale per accertamenti. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare per gestire il traffico e per i rilievi del caso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 17 settembre 2022)X Municipio – Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno determinato questa mattina ilmento di una vetturavia del. L’incidente, avvenuto tra le 10 e le 11, in direzioneAntica sembrerebbe abbia coinvolto la sola vetturata, alla cui guida era una donna che è stata portata dal personale sanitario del 118 in ospedale per accertamenti. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale del X Gruppoper gestire il traffico e per i rilievi del caso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ...

CorriereCitta : Brutto incidente a Ostia: si ribalta con l’auto sulla Via del Mare (FOTO) - ErnestUdogwu : RT @GHERARDIMAURO1: Ostia Antica, auto si ribalta sulla via del Mare: 69enne trasportata in ospedale per accertamenti - GHERARDIMAURO1 : Ostia Antica, auto si ribalta sulla via del Mare: 69enne trasportata in ospedale per accertamenti - GHERARDIMAURO1 : Paura a Ostia: cadono rami in strada, colpita un’auto in sosta (FOTO) - CorriereCitta : Paura a Ostia: cadono rami in strada, colpita un’auto in sosta (FOTO) -