MotoGP, GP Aragon: la Ducati è spaziale nelle qualifiche (Di sabato 17 settembre 2022) Il GP Aragon della MotoGP è affare Ducati, almeno per quanto riguarda le qualifiche. Pecco Bagnaia e Jack Miller firmano una doppietta rossa, proseguendo quel trend super positivo che dura da Assen. I rivali di Pecco per il mondiale sono una fila dietro: sia Aleix Espargaro che Fabio Quartararo sono in seconda linea. Non mancano i colpi di scena per due sessioni ultra tirate. MotoGP, GP Aragon: gli orari e la programmazione TV MotoGP, GP Aragon: che succede nelle qualifiche? Joan Mir rinuncia a questo GP ed a quello successivo in Giappone: troppo dolore alla caviglia fratturata. Marc Marquez e le due Aprilia sono in Q1, ma solo Espargaro passa il turno, insieme al sottovalutato Johann Zarco. Maverick Vinales ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 settembre 2022) Il GPdellaè affare, almeno per quanto riguarda le. Pecco Bagnaia e Jack Miller firmano una doppietta rossa, proseguendo quel trend super positivo che dura da Assen. I rivali di Pecco per il mondiale sono una fila dietro: sia Aleix Espargaro che Fabio Quartararo sono in seconda linea. Non mancano i colpi di scena per due sessioni ultra tirate., GP: gli orari e la programmazione TV, GP: che succede? Joan Mir rinuncia a questo GP ed a quello successivo in Giappone: troppo dolore alla caviglia fratturata. Marc Marquez e le due Aprilia sono in Q1, ma solo Espargaro passa il turno, insieme al sottovalutato Johann Zarco. Maverick Vinales ...

SkySportMotoGP : ????? NUVOLA ROSSAAAAAA IN POLE POSITION ?? ? ?? Tre Ducati davanti I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER SI PRENDE LE FP3 AD ARAGON ? Grande giro di Bezzecchi ??? #FP4 alle 13.30, Qualifiche alle 14.10… - Motorsport_IT : #MotoGP | Bagnaia non si ferma più: è in pole anche ad Aragon - pleccese : MotoGp Aragon, Bagnaia in pole ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : MotoGp Aragon, Bagnaia in pole ??Leggi di più su -