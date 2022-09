MotoGP | Aragon 2022 | Quartararo | “Mi sento forte | ma il problema è il motore”

(Di sabato 17 settembre 2022) Dopo l’ennesima non ottima qualifica di Fabionel Gp di, il pilota francese ha parlato del recente stato di forma della sua Yamaha. Ecco le sue parole: “Sul passo siamo sempre forti, mi, ma in qualifica non possiamo fare niente. Anche con la soft ho sempre fatto fatica e nell’ultimo settore andiamo veramente lenti. Ilè il: abbiamo analizzato l’ultima curva e lì non perdiamo, quindi perdiamo sul rettilineo rispetto alla Ducati, anche quattro decimi. Curva 2? Salvataggio molto strano perché non ero veramente piegato. Sono contento di esserci riuscito, anche perché nel giro dopo ho preso la seconda fila, altrimenti finivo in quarta. Facciamo fatica a sorpassare per colpa del, ma abbiamo ...

Quattro moto italiane davanti a tutti al termine delle qualifiche di Aragon. Pole a Bagnaia. La gara in diretta domani alle 14. Maledetto quarto settore. Non lo dice Fabio Quartararo, ma lo pensa, e non potrebbe essere altrimenti. Il francese del resto si è presentato - in qualifica - all'inizio dell'ultimo settore con tre decimi di vantaggio. Incomprensione tra Aleix Espargarò e Fabio Di Giannantonio all'inizio della Q1 valida per il Gran Premio di Aragona, 15° prova del mondiale 2022 di MotoGP. Dominio Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di MotoGp di Aragon, in Spagna. La pole position è del solito Francesco Bagnaia, intenzionato a prolungare il record di quattro vittorie consecutive.