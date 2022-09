Monica Setta «la solita raccomandata» Glielo dice Timperi in diretta – Video

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 17 settembre 2022) Uno Mattina in Famiglia Uno Mattina in Famiglia è ripartito con una certezza: lo scarso feeling tra Tiberio. Fin dai saluti iniziali del programma, che ha preso il via proprio oggi con la 34esima edizione, i due conduttori si sono punzecchiati, con “buona pace” della terza compagna Ingrid Muccitelli. “Siamo tornati… (…) Dopo tutti i promo, va detto che siamo tornati“ ha esorditoall’apertura del programma, ricevendo la pronta risposta della: “Ci siamo. Siamo tutti e tre insieme. Io sola c’ho il microfono, loro no. Poi ce lo passeremo“. Parole che hanno innescato la battuta al vetriolo di Tiberio: “La“. El’ha liquidato così: “Eh appunto, da Tiberio...