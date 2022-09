La prossima settimana attese mosse tassi da Fed, Boj e Boe (Di sabato 17 settembre 2022) I fari dei mercati restano puntati sulle banche centrali e su ulteriori rialzi dei tassi di interesse contro l`elevata inflazione. La prossima settimana l`attenzione sarà focalizzata sulle decisioni del direttorio della Federal Reserve americana, il Fomc che si concluderà mercoledì 21 settembre.Con ogni probabilità con un nuovo consistente aumento al costo del danaro, visto che i dati definitivi dell`inflazione di agosto (8,3%) si sono rivelati superiori al previsto, nonostante i cali registrati su alcune voci. Intanto anche la Bce mantiene la guardia alta. Vari esponenti dell`istituzione in questi giorni hanno ripetutamente avvertito che si prevede di alzare i tassi diverse altre volte, l`ultimo è stato oggi il capo economista Philip Lane, prima di raggiungere il livello che si ritiene abbia un effetto neutrale. A ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 settembre 2022) I fari dei mercati restano puntati sulle banche centrali e su ulteriori rialzi deidi interesse contro l`elevata inflazione. Lal`attenzione sarà focalizzata sulle decisioni del direttorio della Federal Reserve americana, il Fomc che si concluderà mercoledì 21 settembre.Con ogni probabilità con un nuovo consistente aumento al costo del danaro, visto che i dati definitivi dell`inflazione di agosto (8,3%) si sono rivelati superiori al previsto, nonostante i cali registrati su alcune voci. Intanto anche la Bce mantiene la guardia alta. Vari esponenti dell`istituzione in questi giorni hanno ripetutamente avvertito che si prevede di alzare idiverse altre volte, l`ultimo è stato oggi il capo economista Philip Lane, prima di raggiungere il livello che si ritiene abbia un effetto neutrale. A ...

carmelitadurso : Ripensavo agli incontri di questa settimana nel #MetadUrso, siete stati fantastici…. E la settimana prossima chissà… - Palermofficial : La prossima settimana il campionato si ferma. Ma noi no: andiamo in ritiro a #Manchester ?????? ?? Tutte le info qui… - OfficialASRoma : Mourinho: 'Mancano 5 partite, perdere la prima ci mette pressione ma dobbiamo guardare avanti e fare 3 punti la set… - milkpIant : @lovetalkyeol AMO VC PROSSIMA SETTIMANA DI SICURO - nieddupierpaolo : RT @editoreruggeri: Gli scienziati degli algoritmi climatici non potrebbero impegnarsi di più sulle previsioni della prossima settimana anz… -