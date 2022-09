Gb, la coda per salutare la regina Elisabetta arriva a 24 ore (Di sabato 17 settembre 2022) Si stima che la coda per poter omaggiare la regina Elisabetta II nella Westminster Hall sia al suo massimo di capacità con un tempo di attesa previsto di almeno 24 ore, secondo il live queue tracker ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Si stima che laper poter omaggiare laII nella Westminster Hall sia al suo massimo di capacità con un tempo di attesa previsto di almeno 24 ore, secondo il live queue tracker ...

Emanuela_Corda : Adesso in #Commissione #Difesa ultimo colpo di coda del #Draghistan che porta a casa un pacchetto di sistemi d’arma… - VanityFairIt : L'ex calciatore non ha chiesto nessuna corsia preferenziale e si è messo in coda alle 2 del mattino. Poi a Westmins… - gparagone : Non è un mistero che all’interno della #UE ci siano dei paradisi fiscali legalizzati. Le multinazionali fanno la c… - attilascuola : RT @DmitryEvic: Il colpo di coda di Draghi.Nel decreto aiuti ter. 700 milioni per l'Ucraina e senza ISEE. - dina_poli : RT @DmitryEvic: Il colpo di coda di Draghi.Nel decreto aiuti ter. 700 milioni per l'Ucraina e senza ISEE. -