Gas, Eni: “Non risultano difficoltà import da Algeria” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “A Eni non risulta alcuna difficoltà da parte algerina nella disponibilità presente e futura dei volumi di gas addizionali concordati, che peraltro stanno già arrivando in Italia”. E’ quanto fa sapere Eni in merito a indiscrezioni riportate da un sito di giornalismo investigativo sulle forniture d gas dall’Algeria. “Nell’ultima settimana – riferisce il gruppo – dall’Algeria attraverso il Transmed sono arrivati in Italia mediamente 70 milioni di metri cubi al giorno, che rappresentano circa il 36% del totale delle forniture e sono più di tre volte il flusso che è arrivato dalla Russia nello stesso periodo. Nel corso degli ultimi anni non si sono mai registrati questi livelli di flussi dall’Algeria durante il mese di settembre”. La società algerina Sonatrach avrebbe difficoltà ad ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “A Eni non risulta alcunada parte algerina nella disponibilità presente e futura dei volumi di gas addizionali concordati, che peraltro stanno già arrivando in Italia”. E’ quanto fa sapere Eni in merito a indiscrezioni riportate da un sito di giornalismo investigativo sulle forniture d gas dall’. “Nell’ultima settimana – riferisce il gruppo – dall’attraverso il Transmed sono arrivati in Italia mediamente 70 milioni di metri cubi al giorno, che rappresentano circa il 36% del totale delle forniture e sono più di tre volte il flusso che è arrivato dalla Russia nello stesso periodo. Nel corso degli ultimi anni non si sono mai registrati questi livelli di flussi dall’durante il mese di settembre”. La società algerina Sonatrach avrebbead ...

repubblica : Gas, dubbi sull'aumento delle forniture dall'Algeria all'Italia. Eni: 'Non risulta' [di Leonardo Martinelli, Luca P… - repubblica : Gas, dubbi sulle forniture che l'Algeria ha promesso all'Italia. Eni: 'Non risulta' - LICIO15 : Gas, Eni: 'Non risultano difficoltà import da Algeria' - - telodogratis : Gas, Eni: “Non risultano difficoltà import da Algeria” - JayneJay50 : @mariodelprete3 @fashionart19 Il tetto al gas è una proposta che non sta in piedi. Parliamo di ENI invece. Perché i… -