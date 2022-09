Funivia Mottarone | la perizia | «La fune già danneggiata prima della tragedia Ma i controlli potevano evitarla»

Agenzia_Ansa : La funivia del Mottarone, è precipitata 'a causa del degrado della fune traente'. E' quanto emerge dalla perizia de… - Radio1Rai : ??#Mottarone La funivia è precipitata a causa del degrado della fune. Il 68% dei fili erano già rotti prima della tr… - SkyTG24 : Mottarone, perizia: fune danneggiata prima del 23 maggio - GradCarre : criminali. Serve sentenza esemplare. #mottarone Mottarone, “il 68% della fune era già rotta prima del 23 maggio”. I… - fisco24_info : Funivia del Mottarone, il 68% della fune già degradata prima della tragedia: Depositata a Verbania la perizia sulle… -

Depositata a Verbania la perizia sulle cause dell'incidente del 23 maggio 2021 nel quale morirono 14 persone. I periti: i controlli avrebbero evitato il grave incidente Ladelè precipitata "a causa del degrado della fune" traente. E' quanto emerge dalla perizia depositata ieri in Tribunale a Verbania. "In corrispondenza del punto di rottura - si legge ...La fune traente delladelsi è spezzata "a causa del degrado della fune stessa verificatosi in corrispondenza dell'innesto della fune nella testa fusa , punto più delicato della fune". Lo scrivono i ...Secondo la perizia depositata dagli esperti il cavo che reggeva la cabina precipitata nel 2021 era ammalorato. La vittime furono 14 ...Depositata a Verbania la perizia sulle cause dell’incidente del 23 maggio 2021 nel quale morirono 14 persone. I periti: i controlli avrebbero evitato il grave incidente ...