Folla record per la Regina, in fila anche Beckham (Di sabato 17 settembre 2022) L'omaggio a Elisabetta II si fonda su questi due pilastri, fondamenta della sua vita, nelle ore che avvicinano il Regno Unito al maestoso funerale di Stato dell'abbazia di Westminster, uno dei piu' ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) L'omaggio a Elisabetta II si fonda su questi due pilastri, fondamenta della sua vita, nelle ore che avvicinano il Regno Unito al maestoso funerale di Stato dell'abbazia di Westminster, uno dei piu' ...

SanMarino_RTV : Folla record per il saluto alla #regina. In partenza per Londra i Capitani Reggenti - TV2000it : #TG2000 Folla record per salutare la #ReginaElisabettaII #17settembre #Tv2000 @vinmorgante - frasisam : RT @TV2000it: #Tg2000 L'addio alla #ReginaElisabetta : folla da record per l'ultimo viaggio da #BuckinghamPalace a #Westminster. Code di… - ziolions4219 : RT @TV2000it: #Tg2000 L'addio alla #ReginaElisabetta : folla da record per l'ultimo viaggio da #BuckinghamPalace a #Westminster. Code di… - PossatiLeonardo : RT @TV2000it: #Tg2000 L'addio alla #ReginaElisabetta : folla da record per l'ultimo viaggio da #BuckinghamPalace a #Westminster. Code di… -